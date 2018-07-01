الاحتياطات الدولية لقطر ترتفع إلى 163 مليار ريال في مايو

ارتفع إجمالي الاحتياطات الدولية والسيولة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أيار مايو الماضي إلى 163.1 مليار ريال و بنسبة 12.7% مقارنة بشهر نيسان ابريل من العام 2018، وبانخفاض نسبته 2% مقارنة بشهر أيار مايو من العام الماضي.

ودعم الإحتياطات الدولية بحسب النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الخارجية إلى 61.5 مليار ريال وبنسبة 21.3% مقارنة بشهر نيسان ابريل، وكذلك ارتفاع قيمة الاستثمار في السندات و اذونات الخزينة الأجنبية إلى 23.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 54.5 % على أساس شهري، وبانخفاض نسبته 72% على أساس سنوي.