الأصول الأجنبية للبحرين تتراجع 7.6 بالمائة في مايو الماضي

أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في مايو/ أيار الماضي بنسبة 7.66 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017.

وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار) في مايو الماضي.

كانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 726.8 مليون دينار (1.92 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب البيانات، هبطت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 14 بالمائة، مقارنة 779.4 مليون دينار (2.06 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي.

وتطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي الذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن.

والثلاثاء الماضي، قالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، إنها ستعلن قريبا عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.

جاء الإعلان الخليجي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بشأن تراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع تكلفة الديون السيادية للبحرين، وتأكل الاحتياطات الأجنبية.

والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

(الدينار البحريني = 2.65 دولارا).