“إسرائيل” تعلّق على وضع علمها أسفل حذاء ضابط في إيران

أثارت صورة لضابط فى كلية عسكرية إيرانية، يرتدي حذاء مرسوم عليه علم الكيان الصهيوني من الأسفل، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة أُلتقطت أثناء حفل تخرج مجموعة من ضباط جامعة الإمام الحسین، التابعة لحرس الثورة الاسلامیة يوم السبت، برعاية القائد العام للقوات المسلحة آية الله العظمى علي الخامنئي، بحسب ما ذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء “ارنا.”

وقد علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على الأمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: “مصدر الإلهام واضح.”

وأضاف في تغريدة أخرى: “من أين تعلم النظام الإيراني الفاشي وأفراد الميليشيات الإرهابية الموالية له مثل حزب الله كل شيء؟ من ألمانيا النازية.”