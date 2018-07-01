رقم تاريخي عجيب في \”صدمة ميسي ورفاقه\”

تلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة موجعة بالخروج من كأس العالم 2018 أمام فرنسا، السبت، في مباراة دخلت تاريخ “راقصي التانغو” لكن لسبب آخر.

فالخسارة التي تلقاها ليونيل ميسي ورفاقه بنتيجة 3-4 في دور الـ16 من المونديال، هي الأولى في تاريخ منتخب الأرجنتين عندما يسجل 3 أهداف أو أكثر.

وخلال مسيرته لعب المنتخب 430 مباراة رسمية، لم يخسر خلالها أي لقاء أبدا، إذا نجح لاعبوه في تسجيل 3 أهداف أو أكثر.

وسجل للأرجنتين في اللقاء أنخيل دي ماريا وغابريل ميركادو وسيرخيو أغويرو، لكن الأهداف الثلاثة لم تشفع أمام رباعية “الديوك” لأنطوان غريزمان وكيليان مبابي (هدفان) وبنيامين بافارد.

واستحق المنتخب الفرنسي العبور إلى دور الثمانية، بعد تخطي عقبة الأرجنتين، وضرب موعدا في ربع النهائي مع منتخب لاتيني آخر هو أوروغواي، الذي تخطى البرتغال في دور الـ16.