هذا هو الطعام الذي يضعه “الناجحون” في أطباقهم

خلال السعي نحو طريق النجاح، ينسى العديد من الأشخاص أن الأشياء البسيطة هي التي تساعدك في الوصول إلى أهدافك. وهنا تكمن أهمية ما تتناوله خلال وجبة الغداء، فصحيحٌ أنها لن تُعتبر تذكرةً مباشِرةً إلى النجاح، ولكن بإمكانها توفير الطاقة اللازمة لتساعدك على السعي وراء أحلامك!

وتكمن أهمية وجبة الغداء في قدرتها على التأثير على شعورك لبقية اليوم، حيث باستطاعة هذه الوجبة وحدها أن تنشطك أم تشعرك بالخمول.

ولزيادة انتاجيتك في العمل، إليك ما يجب أن تتناوله خلال وجبة الغداء:

استبدل الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، بلحم الدجاج أو الديك الرومي حتى لا تشعر بالنعاس

تناول السلطة خلال وجبة الغداء، فهي مليئةٌ بالألياف المغذية والماء، ومن شأنها أن تُشعرك بالشبع لفترةٍ أطول

وللتحلية، إذا لم ترغب بالتنازل عن حلوياتك المفضلة، فيمكنك استبدالها بالفاكهة مثل الأناناس في بعض الأحيان

وتجنب تناول الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات للشعور بالشبع بسرعة والعودة إلى مهامك، إذ من شأنها أن تؤثر على مستوى إنتاجيتك.