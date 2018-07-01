مواقع سعودية وعُمانية ضمن قائمة اليونيسكو الجديدة للتراث العالمي

أدرجت لجنة التراث العالمي، المجتمعة في المنامة، البحرين منذ تاريخ 24 حزيران/يونيو مواقع ثقافية ضمن قائمة التراث العالمي، وذلك إبّان دورتها التي عُقدت السبت. وستستمر أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة التراث العالمي حتى تاريخ 4 تموز/يوليو.

وتقع المواقع المرشحة لهاذا العام في فئات ومناطق مختلفة، حيث يحمل بعضها خصائص ثقافية مثل مدينة قلهات التاريخية في عمان، بينما تتضمن بعضها مواقع ثقافية ذو خصائص طبيعية مثل واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر، أن قائمة التراث العالمي الأولى، التي نشرت في عام 1978، تضمنت متنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية وأرخبيل غالاباغوس في الإكوادور.

وفيما يلي قائمة بأسماء المواقع الجديدة التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي:

مدينة قلهات التاريخية في عُمان

يضم الموقع على الساحل الشرقي لسلطنة عُمان، مدينة قلهات التاريخية التي تحدّها أسوار داخلية وخارجية، بالإضافة إلى مناطق تحتوي على قبور ضخمة أثرية خارج هذه الأسوار.

واحة الأحساء، في المملكة العربية السعودية

تضمّ واحة الأحساء، في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية، الحدائق وقنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار وبحيرة الأصفر ومبان تاريخية. وتعدّ واحة الأحساء أكبر واحات النخيل في العالم .

المنظر الساساني الأثري في منطقة فارس في جمهورية إيران الإسلامية

يضم هذا المنظر، الواقع جنوب شرق محافظة فارس الإيرانية، ثمانية مواقع أثرية موزعة في ثلاث مناطق جغرافية، هي: فيروز آباد، وبیشاپور، سرفيستان.

مجامع مدينة مومباي الفكتورية المشيدة على الطراز القوطي الحديث وأسلوب الزخرفة “آرت ديكو” في الهند:

أصبحت مدينة مومباي مركزاً تجارياً هاماً على الصعيد العالمي، وقد شهدت مشروعاً طموحاً للتنمية الحضرية خلال الجزء الثاني من القرن التاسع عشر

المواقع المسيحية المخفية في منطقة ناغاساكي في اليابان

تقدم المواقع المسيحية المخفية في منطقة ناغاساكي اليابانية شهادة فريدة على التقاليد الثقافية المميزة التي نشرها المسيحيون المتخفون، الذين كانوا ينقلون ديانتهم خلال فترة الحظر من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر.

سانسا، أديرة بوذية جبلية في كوريا الجنوبية

تحمل “سانسا” أي الأديرة البوذية الجبلية في كوريا، سمات شائعة للهندسة، التي تتميز بها المنطقة مثل “ساحة المفتوحة”، كما أنها تنبض بالحياة وتمارس فيها العقائد الدينية يومياً.

موقع تيمليش أوينغا الأثري في كينيا

ويُعد أوسع المنشآت الصخرية المحصنة التقليدية القائمة حتى يومنا الحالي.

أراضي “أيسيفيسوت-نيبيسات” الواقعة بين البحر والجليد والتي تستخدمها قبائل الإنويت للصيد في الدنمارك

ويُوجد هذا الموقع في شمال القطب الشمالي، وتحديداً في الجزء الأوسط غرب غرينلاند، ويحتوي على آثار تجسد 4200 عام من تاريخ البشرية.

مجمع هيديبي ودانيفيرك الأثري الحدودي في ألمانيا

يحتوي موقع هيديبي الأثري على بقايا مجمع تجاري أو مدينة تجارية، ومنها مثلاً: آثار لشوارع ومباني ومدافن وميناء تعود للألفية الأولى وبدايات الألفية الثانية من تاريخنا. ويحيط بالموقع جزء من خط دانيفيرك الحدودي