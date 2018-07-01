وفيات الأحد 1 يوليو 2018

مطيرة عبدالهادي العازمي، «107 أعوام»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق12، الشارع الأول، مقابل جادة 5، ج56، للنساء: صباح السالم، ق12، الشارع الأول، ج7، م5، ت: 67785225 – 98883959.

أحمد عبدالسلام صالح العلي، «25 عاماً»، شيع، للرجال: جابر العلي، ق7، ش39، م29، للنساء: مبارك الكبير، ق8، ش16، م10.

هاشم محمد هاشم الهاشمي، «70 عاماً»، شيع، للرجال: كيفان، ق4، ش49، م21، للنساء: الفنطاس، ق2، ش18، م29، ت: 97866072 – 97866021.

أحمد ياقوت الفرحان، «64 عاماً»، شيع، للرجال: القصور، ق3، ش13، م17، للنساء: القرين، ق1، ش33، م18، ت: 94464958 – 99080036.

أحمد عليان عبدالله الطينان العنزي، «42 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق3، ش6، م351، للنساء: الفحيحيل، ق1، ش10، م236، ت: 67000074 – 96666784.

زهراء أحمد عباس محسني، «23 عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، ق3، شارع الأقصى، للنساء: بنيد القار، حسينية عاشور، ت: 50060606.

سعد محمد مطلق بن خريص الرشيدي، «52 عاماً»، شيع، للرجال: العمرية، ق4، ش3، م27، للنساء: العارضية، ق2، ش5، م19، ت: 50074548.

عبدالله علي سعد آل سعد، «61 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق2، ش83، م39، للنساء: العدان، ق7، ش16، م7، ت: 66663651.

بدر براك عبدالمحسن البابطين، «54 عاماً»، شيع، للرجال: النزهة، شارع دمشق، ديوان البابطين، للنساء: قرطبة، ق4، الشارع الأول، ج5، م23، ت: 22550650.