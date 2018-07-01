إنييستا يودع منتخب إسبانيا بحسرة وألم

ألمح أندرياس إنييستا، نجم المنتخب الإسباني، إلى أن إقالة المدير الفني السابق للفريق، جولين لوبيتيجي، من ضمن أسباب توديع مونديال 2018، اليوم الأحد، على يد روسيا، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وقال إنييستا، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “حقيقةً اليوم كانت آخر مبارياتي مع المنتخب الإسباني، ونهاية حقبة رائعة.. النهاية لم تكن كما أريد، المدرب يتخذ قراراته، سواء فهمنا السبب أم لم نفهم، وركلات الترجيح كانت قاسية اليوم”.

وعن أسباب الهزيمة، قال: “المذنبون الرئيسيون في عالم كرة القدم، دائما هم اللاعبون الذين كانوا في الميدان، لكن سيكون من المهم الحديث عن إقالة لوبيتيجي، كسبب لخروجنا اليوم، لأن كل شيء له أهمية”.