بالصور: كرواتيا تقصي الدنمارك في مباراة تألق الحراس

بعد مباراة ماراثونية استمرت إلى 120 دقيقة، اقتنص منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا حاليًا بعد فوز صعب على حساب الدنمارك بنتيجة 3-2 بضربات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف عن طريق مدافعه ماتياس يورجنسن في الدقيقة الأولى من بداية المباراة وردت كرواتيا بهدف لماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 4، وتألق الحارس كاسبر شمايكل وتصدى لضربة الجزاء في الدقيقة 114 من لوكا مودريتش.

وفي ضربات الترجيح، سجل لكرواتيا أندريه كراماريتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وأضاع ميلان باديلي وجوسيب بيفاريتش، بينما سجل للدنمارك سيمون كاير ومايكل كرون وأضاع كريستيان إريكسين ولاسه شوني ونيكولاي يورجينسين.

وصعد المنتخب الكرواتي ليضرب موعدًا مع روسيا في دور الثمانية بالمونديال بعد مباراة حافلة بالندية والأداء البدني والجوانب التكتيكية المميزة من المنتخبين.

شهدت المباراة بداية مثيرة بعد أن تقدم المنتخب الدنماركي في الدقيقة الأولى عن طريق ماتياس يورجنسن من تسديدة بمنطقة الجزاء اصطدمت في الأقدام وسكنت الشباك الكرواتية لتشتعل المباراة مبكراً إلا أن الرد الكرواتي لم يتأخر فالمهاجم ماريو ماندزوكيتش استغل هفوة دفاعية دنماركية وأفلت من الرقابة وسدد في منطقة الجزاء في مرمى كاسبر شمايكل.

وجه بيريسيتش تسديدة في الحائط البشري، ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لماندزوكيتش بعد التحام مع مدافع الدنمارك، وأطلق راكيتيتش تسديدة صاروخية أبعدها شمايكل ثم أضاع بيريستش الكرة فوق العارضة.

ضاعت ضربة رأس من لوفرين كادت أن تضيف الهدف الثاني لكرواتيا، ووجه إريكسين تسديدة اصطدمت بالعارضة في محاولة دنماركة خطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وأشرك المنتخب الدنماركي اللاعب لاسه شوني على حساب أندرياس كريستنسن في بداية الشوط الثاني، وتراجع أداء منتخب كرواتيا مع تقدم دنماركي واضح، ومحاولة من يوسف بولسين أبعدها الدفاع ببراعة.

وأشرك المنتخب الدنماركي المهاجم نيكولاي يورجنسن على حساب أندرياس كورنيليوس في الدقيقة 66، ودفع المنتخب الكرواتي باللاعب ماتيو كوفاسيتش على حساب مارسيلو بروزفيتش لتنشيط الجانب الهجومي.

وأضاع منتخب الدنمارك فرصة من يورجنسن بتسديدة في يد الحارس سوباسيتش واستمر الاستحواذ الدنماركي بشكل لافت في المباراة.

وأشرك منتخب كرواتيا اللاعب جوسيب بيفاريتش على حساب إيفان سترينيتش في الدقيقة 81 بسبب الإصابة.

عادت السيطرة إلى كرواتيا، ولكن أضاع ريبيتش محاولة قريبة لإضافة الهدف الثاني، كما تصدى شمايكل لتسديدة كرواتية أخرى، لينتهي اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي.

دفع المنتخب الكرواتي في الوقت الإضافي بالمهاجم كراماريتش على حساب إيفان بيريسيتش ودفع منتخب الدنمارك باللاعب المخضرم مايكل كرون بدلاً من توماس ديلاني.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني دفع منتخب الدنمارك بالتغيير الرابع بنزول بيوني سيستو بدلاً من مارتن بريثويت.

دفع منتخب كرواتيا بآخر تغييراته بنزول ميلان باديلي بدلاً من ماريو ماندزوكيتش ووجه سيستو تسديدة ماكرة بجوار القائم ثم محاولة دنماركية من يورجنسن.

وفي الدقيقة 114 مرر مودريتش كرة سحرية إلى ريبيتش الذي راوغ شمايكل وتعرض للعرقلة من المدافع ماتياس يورجنسن الذي نال إنذارًا، ولكن أضاع مودريتش فرصة إنهاء المباراة عقب أن تصدى كاسبر شمايكل لتسديدته بشكل رائع، لينتهي اللقاء بالتعادل ويلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي حسمت المباراة لصالح كرواتيا.