سوباسيتش ثاني حارس يصد ثلاث ركلات ترجيحية بتاريخ المونديال

خمسة أرقام شهدتها مباراة منتخبي كرواتيا و الدانمارك التي انتهت بفوز الأول بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا .

والأرقام هي:

– هدف الدانماركي ماثياس يورغنسين جاء بعد 57 ثانية، أسرع هدف في كأس العالم منذ هدف الأميركي كلينت ديمبسي ضد غانا في مونديال 2014 الذي جاء بعد 29 ثانية.

– الكرواتي ماريو ماندزوكيتش سجل أسرع تعادل في كأس العالم بعد ثلاث دقائق و37 ثانية.

– الكرواتي دانيال سوباسيتش ثاني حارس يصد ثلاث ركلات ترجيحية في مباراة في كأس العالم بعد ريكاردو حارس البرتغال أمام إنجلترا في 2006.

– الدانمارك سجلت 30 هدفا في تاريخ كأس العالم، جميع الأهداف المسجلة كانت من داخل منطقة الجزاء.

– منتخب كرواتيا يتأهل لربع نهائي كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.