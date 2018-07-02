منتخب البرازيل في مواجهات المكسيك .. تاريخ حافل بالنكسات المتباعدة!

باعتبار القرب الجغرافي وكثرة مشاركة منتخب المكسيك في بطولة كوبا أمريكا والبرازيل في الكأس الذهبية تعتبر المواجهات بينهما كثيرة ، ووصل عددها إلى 40 مباراة جمعتهم عبر التاريخ.

ويستعد منتخبي البرازيل والمكسيك لخوض المباراة رقم 41 بينهما في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا ، حيث تلعب المباراة اليوم الإثنين ضمن دور الستة عشر.

وخلال تاريخ المواجهات بينهما حقق منتخب البرازيل الفوز في 23 مباراة ، مقابل 10 انتصارات لمنتخب المكسيك ، وانتهت سبع مباريات بينهما على نتيجة التعادل.

ورغم الأفضلية التاريخية لمنتخب البرازيل إلا أن الانتصارات المكسيكية تعتبر نكسات للكرة البرازيلية ، حيث كانت هنالك انتصارات مهمة للمكسيك خاصة خلال القرن الحادي والعشرين.

وخلال المباريات التي هزمت بها البرازيل من المكسيك كانت المرة الأولى في مباراة ودية ، لكن بعد ذلك كان الفوز الأهم في نهائي بطولة الكأس الذهبية – كأس دول أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي – بثنائية نظيفة.

وبعد ذلك هزمت المكسيك نظيرتها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في نهائي بطولة كأس القارات عام 1999 والتي أقيمت على أراضي المكسيك.

وخلال القرن الحادي والعشرين حققت المكسيك عدد من الانتصارات على منتخب البرازيل وأبرزها في كوبا أمريكا 2001 و2007 ضمن دور المجموعات وعدة مرات في الكأس الذهبية وكأس القارت والمباريات الودية.

ولعبت البرازيل ضد المكسيك في القرن الحادي والعشرين أربعة عشر مباراة ، فازت المكسيك في ست مباريات ، مقابل خمس انتصارات للبرازيل ، بجانب ثلاث تعادلات.

وفي سياق مباراتهما في كأس العالم 2018 ، التقى المنتخبين البرازيلي والمكسيكي في نفس البطولة ثلاث مرات سابقة ، وكانت أول نتيجتين كاسحتين برباعية نظيفة وخماسية نظيفة لراقصي السامبا في نسختي 1950 و1954.

أما بالنسبة للمواجهة الثالثة والأخيرة فقد أقيمت في مونديال البرازيل 2014 وانتهت على نتيجة التعادل السلبي دون أهداف.