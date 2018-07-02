“الأوقاف”: موقع استقبال طلبات “البدون” للحج أغلق بعد نصف ساعة

قالت صحيفة «الجريدة» أن الموقع الذي أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتسجيل الحجاج البدون، أغلق بعد نصف ساعة فقط من استقبال الطلبات.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف، ان الوزارة أعلنت فتح الموقع عند العاشرة صباح أمس، لكنها فوجئت بالعدد الكبير من طلبات الراغبين في أداء الحج هذا العام من فئة البدون، إذ اكتمل العدد المطلوب تسجيله في كل حملة من الحملات الخمس المخصصة لهذه الفئة، مشيرا إلى ان أعدادا أخرى لم يتسن لها التسجيل بعد مرور وقت قصير من فتح الموقع، خصوصا أن بعضها واجه مشكلة في عملية التسجيل.

وأوضح أن الموقع يطلب البيانات الشخصية للراغب في التسجيل للحج ومن بينها الرقم المدني، ورقم الهاتف واسم الحملة التي يريد الانضمام إليها، مشيرا إلى أن الرابط الموجود عند استقباله الرقم المدني، يرفض فورا إتمام العملية لكل أدى من الفريضة خلال العامين الماضيين، وفي حال تم قبول الطلب فإن الوزارة ممثلة بمكتب شؤون الحج ستدرس الطلبات وتفزرها مباشرة لمعرفة الحالات التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة أو الشرائح التي لها الأولوية في التسجيل ضمن الحجاج هذا العام.

وأضاف أن الوزارة ستنتهي من فرز الحالات التي قدمت طلباتها خلال أسبوع، على أن تقوم تخاطب الجهات المعنية بالوزارة من تمت الموافقة لهم لاستكمال إجراءات التسجيل لدى الحملة، لافتا إلى ان الوزارة من خلال الموقع المذكور سمحت بتسجيل 220 حاجا لكل حملة من الحملات المخصصة للحجاج البدون، بحيث يكون هناك آخرون على سبيل الاحتياط في حال عدم قبول حالات من التي سجلت، مؤكدا ان مكتب شؤون الحج يبذل جهودا كبيرة من أجل إتمام عملية تسجيل البدون خلال وقت قصير حتى يكون الجميع مستعدين قبل موسم الحج بوقت كاف.