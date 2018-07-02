تقرير: عدد كبير من تطبيقات الهواتف “تخترق الخصوصية”

أكد باحثون في شركة متخصصة في أمن المعلومات، أن أكثر من 28 ألف تطبيق على هواتف “أيفون” و”أندرويد” تحتفظ بمعلومات شخصية عن أصحاب الهواتف.

وشمل بحث الشركة المختصة 2.7 مليون تطبيق، واكتشفت شركة شركة “آب أوثوروتي” أن أكثر التطبيقات التي تحتفظ بالمعلومات الشخصية، هي تطبيقات نظام “أندرويد”.

وجاء في تقرير الشركة أن 27227 تطبيقا على “أندرويد” يحتفظ بمعلومات المستخدم الشخصية، فيما كشف التقرير عددا أقل بكثير من التطبيقات المماثلة على نظام تشغيل أبل (1275 تطبيقا)، وذلك من بين قائمة التطبيقات المختبرة.

وسربت التطبيقات معلومات شخصية لـ2.6 مليون مستخدم، و25 مليون موقعا على الخريطة.

وقال التقرير إن قراصنة المعلومات يستطيعون الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين بسهولة بالغة، لأن التطبيقات التي تحتفظ بالمعلومات لا تملك نظام حماية إلكتروني معقد.

ولم تنشر الشركة قائمة بأسماء التطبيقات “المسربة” للعلن، لكنها أكدت أن القائمة تضم تطبيقات في المجال المالي والرسائل النصية والسفر.