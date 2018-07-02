البرازيل تقصي المكسيك وتسير بثبات نحو تحقيق حلمها بمونديال روسيا

تأهلت البرازيل الى دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حاليا إثر فوزها بهدفين نظيفين في مواجهة صعبة خاضتها أمام المكسيك اليوم الاثنين في خامس مباريات الدور الثاني للبطولة.

وأحرز هدفي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب (سامارا أرينا) وقادها الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي نجم البرازيل الأول نيمار دا سيلفا الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة في الدقيقة ال51 والمهاجم البديل روبيرتو فيرمينو في الدقيقة ال88.

وبدأ المنتخبان المباراة دون مقدمات كثيرة حيث سعيا من أجل احراز هدف مبكر الا ان لاعبي المكسيك كانوا أكثر حماسة وكانت لهم سيطرة نسبية على مجريات اللعب في مقابل أداء برازيلي اتسم بالحذر.

وشهدت الدقيقة ال14 فرصة لمنتخب المكسيك من انطلاقة سريعة من الجناح هيرفينغ لوزانو على الجانب الأيمن حيث راوغ الظهير الايسر البرازيلي فيليبي لويس ثم أرسل عرضية في اتجاه المهاجم خافيير هيرنانديز لكن الكرة كانت قوية وخرجت إلى رمية تماس.

وشهدت الدقيقة ال25 أول فرصة خطيرة في المباراة للبرازيل عندما انطلق نيمار من الجانب الأيسر ثم راوغ الظهير الأيمن للمكسيك إيدسون ألفاريز وسدد كرة أرضية على المرمى الا ان الحارس جييرمو أوتشوا أنقذها بثبات.

وتحسن بعدها أداء المنتخب البرازيلي نسبيا حيث تمكن من صناعة فرصة خطيرة أخرى في الدقيقة ال32 عندما انطلق لاعبه فيليبي كوتينيو على الجانب الأيسر ثم مررها إلى المهاجم جابرييل خيسوس داخل منطقة الجزاء الذي سدد بقوة على المرمى لكن الحارس أوتشوا استمر في الذود عن مرماه.

وكثف بعدها منتخب السيليساو بقيادة مديرها الفني الوطني تيتي الضغط لمحاولة احراز هدف فيما سعت المكسيك للانتفاض مجددا لشن الهجمات الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتساوى الفريقان تقريبا في الاستحواذ على الكرة بالشوط الأول حيث بلغت نسبة امتلاك المكسيك للكرة 51 بالمئة في مقابل 49 بالمئة للبرازيل.

وفي المقابل كان اللاعبون البرازيليون الأكثر فعالية وخطورة حيث سددوا 11 كرة من بينها ثلاث تسديدات على المرمى في مقابل اربع تسديدات فقط للمكسيك لم يكن أي منها بين حدود المرمى.

وأجرى المدير الفني لمنتخب المكسيك خوان كارلوس أوسوريو تغييرا قبل بداية الشوط الثاني بنزول المدافع ميغيل لايون بدلا من المخضرم رافائيل ماركيز.

ودخلت البرازيل الشوط الثاني بقوة لمحاولة احراز هدف التقدم ونجحت في ذلك سريعا عندما انطلق الجناح ويليان وراوغ لاعب الوسط ميغيل لايون ثم أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها نيمار محولا إياها الى داخل شباك الحارس أوتشوا مع حلول الدقيقة ال51.

وارتفع بعدها نسق اللعب بشكل كبير اثر انتفاض المنتخب المكسيكي لمحاولة احراز هدف التعادل في مقابل التزام دفاعي من البرازيل والاعتماد على سرعات مهاجميها الذين شكلوا خطورة كبيرة على دفاعات خصمهم.

وتمكن منتخب السامبا بالفعل من صناعة فرصة جديدة في الدقيقة ال58 عندما ارسل الظهير الأيمن فاغنر كرة عرضية الى داخل منطقة الجزاء سددها باولينيو مباشرة على المرمى لكن أوتشوا تصدى لها ببراعة.

وأجرى المدرب أوسوريو تغييرين بدخول لاعب الوسط جيوفاني دوس سانتوس بدلا من المدافع ايدسون الفاريز في الدقيقة ال55 ودخول المهاجم راؤول خيمينيز بدلا من خافيير هيرنانديز في الدقيقة ال60.

وأعقب ذلك سريعا فرصة خطيرة للمكسيك في الدقيقة ال61 عندما أرسل لوزانو كرة عرضية من الجانب الأيسر في اتجاه كارلوس فيلا الذي سددها مباشرة لكن الكرة علت العارضة.

وردت بعدها البرازيل سريعا حيث سدد ويليان كرة صاروخية على المرمى في الدقيقة ال63 لكن الحارس المكسيكي تصدى لها محولا إياها الى ركنية.

وتبادل بعدها المنتخبان شن سلسلة من الهجمات الخطيرة الا ان الغلبة كانت في النهاية للمنتخب البرازيلي حيث تمكن مهاجمه البديل روبيرتو فيرمينو من وضع نهاية عملية للمباراة باحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال88 بعد تمريرة بينية رائعة من نيمار داخل منطقة الجزاء.

وفرضت بعدها البرازيل سيطرتها على مجريات اللعب وتمكنت من احباط جميع المحاولات المكسيكية لتنتهي المباراة بفوز منتخب “السيليساو” بهدفين نظيفين وتأهله لدور الثمانية للمونديال.

ووصلت نسبة سيطرة المكسيك على الكرة خلال المباراة الى 54 بالمئة وسدد لاعبوها 13 كرة الا انها افتقرت للدقية حيث كانت كرة واحدة منها فقط بين حدود المرمى.

وفي المقابل كانت البرازيل الأكثر فعالية وخطورة حيث سدد لاعبوها 21 كرة منها 10 تسديدات داخل اطار المرمى.

وستقابل بذلك البرازيل في دور الثمانية المنتصر من مواجهة أخرى ستجرى مساء اليوم بين منتخبي بلجيكا واليابان. (النهاية) م ع ع