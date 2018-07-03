إطلاق هاتف يعمل 48 ساعة دون الحاجة لشحن

أطلقت شركة آسوس مؤخراً هاتف “ZenFone Max Pro” بمواصفات منافسة وسعر لا يتجاوز 260 دولاراً.

وزود الهاتف بهيكل معدني أنيق ومتين، وشاشة بمقاس 6 بوصات ودقة عرض (2160х1080) بيكسل وأبعاد 18:9، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

وطرح الجهاز بنسختين بمعالج “Snapdragon 636” ومعالج رسوميات “Adreno 509″، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K UHD، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير تكفيه ليعمل ليومين متتاليين.

وجاءت النسخة الأولى من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، أما النسخة الأكثر تطوراً فجاءت بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرا بايت باستعمال بطاقات ذاكرة خارجية.