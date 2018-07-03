ريال مدريد ينفي تقديم عرض لضم نيمار

نفى ريال مدريد بطل دوري أبطال اوروبا لكرة القدم تقريراً قال إنه عرض مبلغا قياسيا يبلغ 310 ملايين يورو (360.59 مليون دولار) لضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وذكرت قناة «تي في ئي» التلفزيونية الاسبانية أمس (الاثنين) أن ريال مدريد قدم العرض بالفعل للاعب البرازيلي الذي ترك برشلونة العام الماضي، مقابل مبلغ قياسي قيمته 222 مليون يورو.

وقال النادي في بيان بموقعه على الانترنت «في ضوء المعلومات التي أذيعت من طريق تي في ئي، في شأن عرض مزعوم من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان حول لاعبه نيمار، يرغب ريال مدريد في التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة على الاطلاق»، مضيفا «ريال مدريد لم يقدم أي عرض من أي نوع لباريس سان جيرمان أو للاعب».

ونيمار حاليا مع منتخب البرازيل في كأس العالم في روسيا وسجل هدفاً وصنع آخر في الفوز (2-صفر) على المكسيك في دور الـ 16 أمس.