القبض على رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة الفساد

تم القبض على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، وفقا لما نقلته عدة تقارير إعلامية محلية عن اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد.

ويواجه نجيب ،الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد من عام 2009 إلى عام 2018، تهمة اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي “إم.دي.بي 1” ،بما فيها ما يقرب من 700 مليون دولار تردد أنه تم تحويلها إلى حسابه المصرفي الشخصي.

وتعرض نجيب لهزيمة صادمة في انتخابات جرت في التاسع من مايو أمام معلمه سابقا مهاتير محمد 92 عاما والذي هاجم رئيس الوزراء السابق بلا هوادة بسبب فضيحة الفساد.

وصادر المسؤولون الماليزيون قرابة 300 مليون دولار من النقد والمجوهرات والساعات وحقائب اليد وغيرها من المتعلقات الفاخرة من أماكن إقامة خاصة بنجيب في الأسابيع التالية للانتخابات.