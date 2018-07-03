الليلة.. فرصة تاريخية للسويد وسويسرا

ستكون المباراة فرصة كبيرة لكل من السويد وسويسرا، وهما يعرفان ذلك بالتأكيد. معنويات كلا الفريقين بلا شك عالية بعد التأهل للبطولة، رغم أن هذا التأهل كان عن طريق الملحق. لكن هناك بطاقة واحدة إلى دور الثمانية، وسيشعر كل فريق أنه قادر على انتزاعها.

مرّت 24 سنة منذ أن وصلت السويد إلى ربع النهائي، في طريقها إلى المركز الثالث في الولايات المتحدة 1994. أما سويسرا فلم تصل إلى ربع النهائي منذ 1954، في النسخة التي استضافتها.

حقّق الفريقان علامات عالية في روسيا حتى الآن، بعد الأداء السويدي القوي في الشوط الثاني من المباراة ضد المكسيك والفوز السويسري الدراماتيكي على صربيا. لكن كل منهما يأمل أنه ما يزال لديه المزيد ليُقدّمه.

التوقيف قد يلعب دوره إذ سيغيب عن فريق فلاديمير بيتكوفيتش المدافعان الرئيسيان فابيان شار والكابتن ستيفان ليشتشتاينر، بينما سيغيب سيباستيان لارسون عن فريق يان أندرسن.