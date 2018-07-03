الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا

أصدرت سفارة الصين لدى واشنطن، تحذيراً أمنياً للمواطنين الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة، هو أحدث تحذير من نوعه، وسط تصاعد خلاف تجاري بين البلدين.

وحذرت السفارة السياح الصينيين من أمور مثل ارتفاع تكلفة العلاج، وتهديدات مثل إطلاق النار في أماكن عامة، والسرقة، وقيام مسؤولي الجوازات بمصادرة أشياء، وحدوث احتيال في قطاع الاتصالات، ووقوع كوارث طبيعية.

وقالت السفارة في تحذير نشرته على موقعها الإلكتروني: “الأمن العام في الولايات المتحدة ليس جيداً. حالات إطلاق النار والسطو والسرقة متكررة”. وأضافت: “المسافرون إلى الولايات المتحدة يجب أن ينتبهوا لما يحيط بهم وينتبهوا للأفراد المثيرين للريبة، ويتجنبوا الخروج بمفردهم ليلاً”.

وإلى جانب تنبيه إضافي إلى خطر الكوارث الطبيعية، يأتي هذا التحذير مماثلاً لآخر أصدرته السفارة في يناير (كانون الثاني). وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين بسبب تهديد التعريفات الجمركية.

ومن المقرر أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على بضائع إضافية بقيمة 34 مليار دولار من الصين اعتباراً من يوم الجمعة، مشيرة إلى سياسات تجارية صينية غير عادلة وهددت بموجات متتالية من الزيادات الجمركية لتشمل واردات صينية تصل قيمتها إلى 450 مليار دولار.

وتوعدت الصين برد مماثل بزيادة التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة وغيرها من الواردات واتخاذ المزيد من الإجراءات “النوعية” إذا صعد ترامب الخلاف. وردت وزارة الخارجية الصينية على سؤال اليوم الثلاثاء، عما إذا كان لتوقيت التحذير مغزى سياسي، قائلة إن فصل الصيف هو موسم ذروة سفر الصينيين للولايات المتحدة وإن السفارات الصينية ملزمة بتحذير المواطنين من المخاطر المحتملة في الخارج.