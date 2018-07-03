التعليم العالي في دولة الكويت وما ادراك ما التعليم اللامبالي .. نتحدث هنا عن المقاعد النادرة وليست المحدودة.. أم ترغبون بسماع الشروط التعجيزية أو عن المحسوبيات..

يشعر الطالب برغبته بالجهل والبقاء على شهادة البكالريوس بسبب ما يواجه في ممرات وأزقة كلية الدراسات العليا في الخالدية..هناك تُصبح ككرة “الطابة” بين المكاتب وثمة من يرميك للموظف الاخر ومن يرميك لتوقيتٍ اخر ويرمون بأحلامك وطموحاتك معها ..أيعقل في دولة الكويت عدد مقاعد الماجستير في المسار الواحد لا تتعدى اصابع اليد !!

وغالبية التخصصات لا تقدم برامج دكتوراة..

هي الجامعة الوحيدة في الكويت والمضحك المبكي انها من عام ١٩٦٦ لم تقدم برامج دكتوراه لكافة تخصصاتها وبرامج الماجستير بمقاعد لا تذكر بل من المخجل ذكرُها ..

هذا ما يُفعل بشباب الكويت الطموحين .. حالة من التقاعس والخذلان يكافئونهم بها

أفسِدوا كل مجالات الدولة الا التعليم لا تقربوه .. دعوه لنا.. انه المتنفس المتبقي لنا كشباب.

ودعما لا نبتعد كثيراً ولننظر حولنا خلف حدودنا الجنوبية ومشروع الابتعاث في السعودية وماذا حقق من تطور فكري ومهني وتعليمي للمملكة.

لا تسطيعون إدارة التعليم مثلما لم تستطيعوا إدارة الصحة ..

افتحوا باب الابتعاث إسوةً بالعلاج في الخارج ..

كفى عبثاً بمستقبلنا