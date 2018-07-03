وفيات الثلاثاء 3 يوليو 2018

صلاح سليمان عبدالرزاق الهندال، «37 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق4، ش11، م132، للنساء: الصباحية، ق4، ش11، م158، ت: 99309911 – 90096331.

عبدالعزيز عبدالله عبداللطيف الملحم، «83 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، السرة، ق6، ش حمد الرومي، م1، ديوان الملحم، ت: 99122922 – 66343403.

صباح حليويس الشويرد الشمري، «53 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، مقبرة الجهراء، للرجال: الجهراء، بجانب سنترال الجهراء، للنساء: العيون، ق2، ش3، م584، ت: 60333113 – 50788800 – 50800089.

فوزية محمد حسن البغلي، زوجة الدكتور عبدالرسول علي سليمان الموسى، التشييع صباح الأربعاء، مقبرة الصليبخات، للرجال: ديوان البغلي، النزهة، ق2، شارع دمشق، منزل 7، للنساء: السرة، ق5، ش1، منزل 26.