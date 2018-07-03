حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 04 يوليو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 04 يوليو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:

حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 34°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.