محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 04 يوليو 2018

منذ 1 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 04 يوليو 2018

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 34°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.

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