إنجلترا تكمل عقد الثمانية الكبار في مونديال روسيا

فازت إنجلترا بركلات الترجيح 4-3 على كولومبيا، الثلاثاء، بعدما سجل إيريك داير الركلة الحاسمة ليرسل بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم حيث ستواجه السويد.

وبدت إنجلترا في طريقها لتحقيق أول انتصار في أدوار خروج المغلوب في البطولة منذ 12 عاما، عندما نفذ القائد هاري كين بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 57.

لكن ييري مينا مدافع كولومبيا انتزع تعادلا دراميا في الوقت المحتسب بدل الضائع مسجلا ثالث أهدافه في ثلاث مباريات في البطولة الحالية، ليدفع المباراة لشوطين إضافيين لكن النتيجة ظلت على حالها.

وانضمت إنجلترا إلى الثمانية الكبار بالإضافة إلى كل من السويد وكرواتيا وروسيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا وأوروغواي.