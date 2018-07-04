وفيات الأربعاء 4 يوليو 2018

فوزية محمد حسن البغلي، زوجة عبدالرسول علي الموسى، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: النزهة، ق2، شارع دمشق، م7، ديوان البغلي، للنساء: السرة، ق5، ش1، م26، ت: 99701199.

شنيه طراد فاضل الدلماني، أرملة مسدح محمد المرزوق، «77 عاماً»، شيعت، الفحيحيل، ق4، ش1، م79، ت: 55000441 – 99504055.

محمد حمزة عباس الكوت، «82 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد النقي، منطقة الدسمة، للنساء: الجابرية، ق6، ش8، م29، العزاء ابتداء من «الخميس» 2018/7/5، ملاحظة: عزاء النساء عصراً فقط، ت: 99621851 – 95557707.

منيرة مبارك صغير ابو عوينة العازمي، أرملة مساعد سعود ابو عوينة العازمي، «69 عاماً»، شيعت، صباح السالم، ق12، الشارع الأول، ج7، م7، ت: 25511496 – 55125544.

عدنان عبدالرحمن فهد المذن، «57 عاماً»، شيع، للرجال: كيفان، ق4، م46، شارع منى، للنساء: جابر العلي، ق7، ش24، م35، ت: 69336369.

موضي بندر مسلم الديحاني، زوجة عماش سليم الديحاني، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: العارضية، ق11، ش4، ج2، م87، للنساء: الفردوس، ق2، الشارع الأول، ج8، م25.

فردوس سالم خليل الراشد، «51 عاماً»، شيعت، للرجال: العدان، ق3، ش39، م52، للنساء: مبارك الكبير، ق2، ش25، م7، ت: 66029260.