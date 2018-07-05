“الأوقاف”: صلاة العيد في ساحات المدارس الكبيرة

كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فريد عمادي عن مقترح «لإقامة صلاة عيدي الفطر والأضحى في ساحات المدارس الكبيرة، حيث يمكن من خلالها ضبط المداخل والمخارج للمدرسة الواحدة» مبيناً أن وزارته كانت تقوم سنوياً بتخصيص مصليات عامة لأداء صلاة العيد فيها، إلا أنه في الفترة الأخيرة وحرصاً على سلامة المصلين ولدواع أمنية تم منع هذه المصليات.

وأوضح عمادي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أن منع المصليات كان بسبب صعوبة تأمين المداخل والمخارج للمصلى، ما يزيد من فرصة تعريض المصلين للخطر، مؤكداً أن وزارة الأوقاف رأت أنه يمكن إحياء سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – بإقامة صلاة العيد في ساحات المدارس الكبيرة، طالباً تخصيص مدارس في كل محافظة لإقامة صلاة العيد في ساحاتها.