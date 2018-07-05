الثمانية الكبار

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التاريخ عبئ ثقيل جدا على المنتخب الإنجليزي يملك سجل سيئ في ركلات الترجيح في عالم كرة القدم، إذ خسر بركلات الترجيح في كأس العالم 1990 و1998 و2006 وفي بطولة أوروبا 1996 و2004 و2012 ، ومونديال روسيا وهزيمته لكولومبيا يكسر حاجز الركلات الترجيحية ويتأهل ويأمل لتحقيق لقب مونديالي آخر بعد نصف قرن .

وفي أجمل وأمتع مباريات المونديال وبالتحديد في الشوط الثاني فاجأت اليابان بلجيكا بتسجيل هدفين مبكرين في مرماها في الدقيقتين 48 و 54 من المباراة عبر اللاعبين هاراغوشي وأنوي ، ونجح مدرب المنتخب البلجيكي بتبديلات ذكية بإنزال اللاعبين البديلين مروان فيلايني وناصر الشاذلي اللذين قدما زخما جديدا لهجوم بلجيكا ساهموا في قلب النتيجة أمام المنتخب الياباني، الذي ظل متقدما بهدفين حتى الربع الأخير من المباراة إلى نصر بثلاثة أهداف وأصبحت بلجيكا أول فريق يتعافى من تأخره بهدفين ليحقق فوزا في هذه البطولة، مذكرة بفوز ألمانيا على إنجلترا في عام 1970 بالنتيجة نفسها بعد وقت إضافي ايضا.

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