سفارة الكويت لدى اليابان تهيب بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر من الاعصار

اهابت سفارة دولة الكويت لدى اليابان اليوم الخميس بالمواطنين الكويتيين من المقيمين والزائرين والطلبة أخذ الحيطة والحذر من الإعصار الذي يجتاح مناطق شاسعة في اليابان خصوصا مناطق (كيوشو) و(شيكوكو) في الجنوب الغربي.

وتتوقع السلطات اليابانية هطول أمطار غزيرة في جميع المحافظات اليابانية يومي الخامس والسادس من يوليو الجاري محذرة من مخاطر حدوث انزلاقات ترابية خطيرة وفيضانات للأنهار.

وعليه تهيب السفارة الكويتية لدى اليابان في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) بالمواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر وأهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية.

ودعت السفارة الى ضرورة تواصل المواطنين الكويتيين الموجودين في اليابان معها على رقم الهاتف 0361-455 3-3(0)-81+ او البريد الالكتروني: ( consulr@kuwait-embassy.or.jp) في حال حدوث طارئ او لطلب المساعدة.(النهاية) ش م ع