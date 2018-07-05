“الارصاد”: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا في المناطق الساحلية

قال مراقب التنبؤات الجوية بادارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية.

واضاف القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية.

وأوضح أن سرعة الرياح تتراوح بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة بين 46 و49 درجة مئوية وموج البحر سيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاعه بين 1 و4 اقدام.

وذكر ان طقس الليلة سيكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية لاحقا وتتراوح سرعتها بين 08 و28 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 33 و35 درجة مئوية وموج البحر سيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاعه بين 1 و4 اقدام.

وقال ان طقس يوم غد الجمعة سيكون في النهار شديد الحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها بين 12 و32 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة بين 46 و48 درجة مئوية وموج البحر سيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاعه بين 2 و5 أقدام.

وذكر ان الطقس ليلا سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح بين 08 و28 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 34 و36 درجة مئوية وموج البحر سيكون خفيفا الى معتدل وارتفاعه بين 1 و4 أقدام.

وعن طقس يوم السبت بين القراوي انه سيكون نهارا شديد الحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح بين 10 و30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة بين 46 و48 درجة مئوية وموج البحر سيكون خفيفا الى معتدل وارتفاعه بين 2 و4 أقدام.

واشار الى ان الطقس ليل السبت سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح بين 10 و30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 33 و35 درجة مئوية وموج البحر سيكون خفيفا الى معتدل وارتفاعه بين 1 و4 أقدام.