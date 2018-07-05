“الفيفا” يعلن عن أسماء الحكام الذين سيقودون مباريات دور ربع نهائي المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أن حكاما من البرازيل وصربيا وهولاندا والأرجنتين سيقودون مباريات دور ربع نهائي المونديال. وعين “الفيفا”، الحكم البرازيلي ساندرو ريكي لقيادة مواجهة الدور ربع النهائي لمونديال روسيا، والتي ستجمع بين منتخب البلد المستضيف للبطولة وكرواتيا. وسيكون ملعب “فيشت” في مدينة سوتشي بعد غد السبت مسرحا للمواجهة المرتقبة بين روسيا وكرواتيا.

وأنيطت مهمة قيادة المباريات الثلاث الأخرى في ربع نهائي مونديال روسيا، بثلاث حكام وهم، الصربي ميلوراد مازيتش، الذي سيدير مواجهة البرازيل وبلجيكا، والهولندي بيورن كويبرس، الذي سيقود مباراة السويد مع إنجلترا، والأرجنتيني نيستور بيتانا، الذي سيكون الحكم الرئيسي لمباراة فرنسا والأوروغواي.