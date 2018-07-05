الكويت تقرض العراق 23.5 مليون دينار لانشاء وتجهيز 73 مدرسة

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية عن التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية العراق والصندوق وذلك في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي عُقِد في الرابع عشر من فبراير 2018.

وقال «الكويتي للتنمية» أن الاتفاقية تنص على تقديم الصندوق قرضاً مقداره ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 80 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس في جمهورية العراق، موضحاً بأن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.

وأشار «الصندوق» إلى أن إتفاقية القرض تصب في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالتعليم الجيد والذي يهدف لضمان التعليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن جمهورية العراق مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية د. صلاح الدين حامد جماطه الحديثي، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام عبدالوهاب أحمد البدر.

يهدف المشروع المقترح إلى الإسهام في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في جمهورية العراق، وذلك من خلال رفع المستوى التعليمي والمهني للطلاب في المرحلتين الإبتدائية والثانوية عن طريق توفير فرص التعليم للطلاب وذلك بتوفير مقاعد دراسية إضافية وبناء مدارس جديدة تساهم في تقليل الإكتظاظ في الدوام المزدوج والثلاثي في المدارس حالياً إضافة للحد من ظاهرة التسرب العلمي.

يتضمن المشروع إنشاء حوالي 73 مدرسة تتضمن كل منها 12 أو 18 فصلاً دراسياً وذلك في 15 محافظة بجمهورية العراق، وتشمل أعمال المشروع الأعمال المدنية والكهربائية والصحية اللازمة لإنشاء مباني الإدارة والفصول الدراسية والمختبرات، وتوفير الخدمات والمرافق الصحية اللازمة للمدارس، كما يشمل المشروع توفير الخدمات الإستشارية للتصميم والإشراف على التنفيذ.