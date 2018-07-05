“الأشغال” الكويتية تسلم “التربية” مبنى ديوانها العام الجديد

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية عن قيامها بتسليم المقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية الواقع بمنطقة جنوب السرة لممثل وزارة التربية في لجنة استلام المبنى امس الاربعاء.

وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال المهندس غالب شلاش في تصريح صحفي انه بات بامكان كافة موظفي وزارة التربية الانتقال لهذا الصرح “الذي يعتبر واحدا من المعالم المعمارية المميزة” ويتألف من مبنيين مقوسين من الزجاج والمعدن المشكل ويرتكزان على قاعدة مكسوة بالحجر من طابقين.

وذكر شلاش أن المبنيين يتميزان باختلاف ارتفاعهما حيث يرتفع احدهما إلى 9 أدوار فيما يتكون الآخر من 11 دورا وهما يميلان إلى الخارج عن القاعدة الحجرية مما يعطي إيحاء بأن المبنى يطفو فوق الأرض.

وأوضح أنه ينتج عن هذه الفكرة تصميم داخلي شيق يشتمل على فناء مليء بالأضواء الخلابة وأسقف شاهقة الارتفاع وعناصر مائية مميزة وتنسيق حدائقي مزدهر مبينا أنه سيتم تعزيز هذا الفناء بالحيوية عن طريق الجسور الرابطة والمصاعد المتحركة والصور الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم اختيار مواد بناء رائعة المنظر وقوية التحمل إلى جانب استخدام أحدث التقنيات الملائمة لقوانين البناء العالمية عند تصميم خدمات مبنى المشروع والتي تشمل الأنظمة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية وأنظمة الحماية من الحرائق وأنظمة أخرى متخصصة.

وقال إن المبنى من الخارج مغلف بزجاج تم اختياره بعناية ليقاوم الحرارة ويحافظ على الطاقة مشيرا إلى دراسة حركة الشمس بعناية لتظليل مناسب للمبنى.

وبين أنه روعي في تصميم المبنى اضطلاعه بدور رئيسي في احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت حيث تم تصميم واجهات المبنى على نظام إضاءة خارجية لاستخدامه للمناسبات وتم ضم خيوط ضوئية بنظام (LED) تعمل من خلال شبكة الحاسوب على طول الجزء الجنوبي للمبنى تمتد من الدور الثالث إلى الدور العاشر.

وأوضح شلاش أن هذه الأضواء تعكس ألوانا متعددة إضافة إلى صور تلفزيونية كما أن نظام الإضاءة الخارجية يسمح بالمساهمة والتعبير عن المناسبات التي تقام خلال السنة.

وذكر أن المبنى يمتاز أيضا بشلالات مائية داخلية وخارجية تنساب من داخل أحواض (أستانلس ستيل) إضافة إلى شاشة عرض داخلية مشيرا إلى أن جميع الأدوار تطل على البهو وباستطاعة من يدخل المبنى أن يشاهده بالكامل حيث أن جميع مكاتب المبنى مفتوحة فيما تم تجهيز المبنى بأرضيات خشب المستيك النادر ذي الجودة العالية.