ما قصة تعليمات “زجاجة الماء” التي استفاد منها حارس انجلترا أمام كولومبيا؟!

قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن زجاجة ماء حارس المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد أنقذت “الأسود الثلاثة” في مونديال روسيا خلال ركلات الترجيح المصيرية أمام كولومبيا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، الليلة الماضية، الزجاجة وهي فيما يبدو تحتوي في عنقها على ملاحظات تشير إلى الطريقة التي قد يعتمدها لاعبو كولومبيا في تنفيذ ضرباتهم الترجيحية.

ويظهر بيكفورد (24 عاما) في لقطة أخرى وهو يخفي الزجاجة تحت منشفة قبل بداية ركلات الجزاء. ومن غير الواضح ما إذا كان الحارس الإنجليزي قد استخدم التعليمات الموجودة على عنق الزجاجة خلال تصديه للضربات الترجيحية أم لا.