وفيات الخميس 5 يوليو 2018

عبدالكريم عبداللطيف السيد خالد الغربللي، «64 عاماً» شيع، للرجال: الشامية، ق 1، ش 10، م 3، ديوان الغربللي، النساء: مشرف، ق 5، ش 8، ج 1، م 5، ت:99006057 – 99070828 – 99389991.

منوخ متعب عقاب القريفة، «78 عاماً» شيع، للرجال: العارضية، ق 1، ش 4، م 32، النساء: العارضية، ق 10، ش 5، ج 5، م 26، ت: 99446649 – 99952988.

سارة فيصل عبدالكريم الفرحان، «33 عاماً» شيعت، للرجال: القرين، ق 1، ش 17، م 8، النساء: القرين، ق 1، ش 2، م 3، ت: 97570030 – 66294724.

حمدة خلف سيف الطويل، زوجة جاسم محمد صالح السعيد، «91 عاماً» التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: القادسية، ق 4، ش 42، م 13، للنساء: القادسية، ق 8، ش 81، م 7، ت: 99006630 – 99811224.