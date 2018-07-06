واشنطن تشيد بشجاعة سعودييْن استشهدا أثناء إنقاذ طفلين أمريكيين

أشادت الولايات المتحدة، الخميس، بشجاعة شابين سعوديين استشهدا غرقاً أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق في ولاية مساتشوستس.

واستشهد ذيب اليامي وجاسر الراكة، وهما مبتعثان سعوديان بالولايات المتحدة، بعد غرقهما في نهر تشكوبي بولاية ماساتشوستس، الجمعة الماضي، عند محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين سحبتهما أمواج النهر.

وكان الطالبان يدرسان هندسة مدنية منذ خمس سنوات، وعلى وشك التخرج خلال أسبوعين، وفق قناة “العربية” السعودية.

ومشيدة بشجاعتهما، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان، إن “الشابين جاسر وذيب حاولا بشجاعة إنقاذ طفلين من الغرق، وموقفهما يعد نموذجا للطلاب من خارج الولايات المتحدة، الذين يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

وأضافت: “لقد كان ذيب وجاسر من بين الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة، وعكسا فهمًا دوليًا أكبر ووجهات نظر متنوعة في الحرم الجامعي والمجتمعات الأمريكية وفي بلادهم”.

وحسب نويرت، أعربت الولايات المتحدة عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الطالبين السعوديين.

وقبل وفاتهما، لم تتح لجاسر وذيب فرصة لرؤية أسرتيهما خلال السنوات الثلاث الماضية حيث كانا في انتظار التخرج والعودة.