4 منتخبات تتحدى ظاهرة عمرها 68 عاما في المونديال 6 يوليو

تنطلق اليوم فعاليات ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأوروجوياني، بينما ستقابل البرازيلي منتخب بلجيكا.

وتأمل منتخبات كرواتيا وأوروجواي وبلجيكا والسويد، في الفوز باللقب، لتكسر سلسلة مثيرة ممتدة منذ أكثر من 60 عاما.

ولم تحصد أي دولة يقل تعداد سكانها عن 30 مليون نسمة، لقب المونديال منذ نسخة 1950.

ففي نسخة 1954، توجت ألمانيا باللقب وكان تعداد سكانها نحو 69 مليون نسمة، أما البرازيل التي حققت الكأس في عامي 1958 و1962 فكان تعداد السكان 65 مليون نسمة تقريبا.

وفازت إنجلترا باللقب للمرة الأولى في تاريخها عام 1966، حيث كان تعداد سكانها نحو 52 مليون نسمة، وفي عام 1978 فازت الأرجنتيني باللقب وقت أن كان عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة.

وفي عام 1982 توجت إيطاليا باللقب وكان تعدادها نحو 56 مليون نسمة، بينما فازت فرنسا بكأس العالم عام 1998 وتعدادها 58 مليون نسمة تقريبا.

أما إسبانيا فتوجت باللقب عام 2010، وقت أن كان تعدادها نحو 46 مليون نسمة.

وإذا فازت كرواتيا أو بلجيكا أو أوروجواي باللقب، فإنها ستكسر تلك السلسلة الطويلة.

ويبلغ تعداد كرواتيا نحو 4 ملايين نسمة، بينما بلجيكا 11 مليونًا، وأوروجواي 3 ملاين نسمة، والسويد 9 ملايين.