موجة حرارة غير مسبوقة تغمر العالم

شهدت أجزاء كبيرة من العالم درجات حرارة عالية، سُجلت في بعض البلدان على أنها الأعلى منذ بداية تدوين الطقس. ففي صحيفة «واشنطن بوست»، نُشر تقرير حول حالة كوكب الأرض، مرفقا بخريطة للعالم توضح أكثر المناطق حرارة، وبدا من الخريطة مدى تأثر العالم بالموجة الحارة حاليا، ما تمثل في كتل حرارية توزعت على بلدان العالم، بما يتناغم مع التوقع بدرجات حرارة عالية تغمر العالم ضمن نظرية الاحتباس الحراري.

ففي بلدان الشرق الأوسط، بلغت درجة الحرارة في قريات بسلطنة عمان أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العالم في 28 من يونيو (حزيران) الماضي، وهي 42.6 درجة مئوية.

وتضاف إلى درجات الحرارة القياسية قائمة متنامية من الأرقام القياسية، تم تسجيلها في 15 شهرا الماضية، وتعتبر جزءا من زيادة درجات الحرارة في الكرة الأرضية، مع زيادة تركيز الغازات الدفيئة بسبب النشاط البشري.

ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي سجلت باكستان أعلى درجة حرارة في الكرة الأرضية في هذا الشهر، وهي 50.2 درجة مئوية.

وفي مدينة دالاس الأميركية لم يتم من قبل تسجيل 32.2 درجة مئوية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إلا أن ذلك تحقق في 3 أيام خلال العام الماضي.

وفي أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، بلغت درجة الحرارة في جنوب كاليفورنيا 42.2 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في مثل هذا الوقت المتأخر من العام في الولايات المتحدة.

وفي أواخر شهر يوليو (تموز) 2017، سجلت شنغهاي 40.9 درجة مئوية، وهي أعلي درجة حرارة في تاريخها.

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، سجلت إسبانيا أعلى درجة حرارة في تاريخها، عندما بلغت درجة الحرارة في مطار قرطبة في الجنوب 46.9 درجة مئوية.

وفي أواخر شهر يونيو من العام الماضي، بلغت درجة الحرارة في الأحواز في إيران 35.7 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد.

بالنسبة لأميركا الشمالية، ذكر التقرير أن شرق الولايات المتحدة وجنوب شرقي كندا عانيا خلال الأسبوع الماضي من موجة حارة ورطوبة استثنائية، فسجلت مدينة دنفر يوم 28 يونيو الماضي أعلى درجة حرارة في تاريخها (46 درجة)، مصحوبة بمستوى عالٍ جدا من الرطوبة. أما مدينة مونتريال الكندية فسجلت أعلى درجة حرارة منذ 147 عاما (36.6).

وفي أوروبا تسببت درجات الحرارة العالية في تمدد الأسفلت على الطرقات حسب ما ذكرت قناة الطقس «ذا ويذر تشانل»، وسجلت أجزاء من بريطانيا أعلى درجات حرارة. وسجلت اسكوتلندا أيضا أعلى درجاتها حسب ما ذكر مكتب الأرصاد في بريطانيا، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 33 درجة في ماذرويل جنوب شرقي غلاسجو، نهاية شهر يونيو الماضي، متجاوزة الرقم السابق، وهو 32.9 درجة، الذي سجلته التقارير في أغسطس (آب) عام 2003 في مدينة غرايكروك.

وفي آيرلندا، سجلت أعلى درجة حرارة، حسب السجلات، إذ بلغت 32 درجة في مدينة شانون، بينما سجلت مدينة بلفاست في شمال آيرلندا أعلى درجة حرارة في السجلات، 29 درجة.

في أوراسيا، سجلت درجات حرارة قياسية في كل من جورجيا وأرمينيا، حيث وصلت الحرارة في تبليسي عاصمة جورجيا يوم أول من أمس 40.5 درجة، وهي الأعلى في تاريخها، أما في عاصمة أرمينيا، يريفان، فقد سجل يوم 2 يوليو أعلى درجة حرارة، 42 درجة مئوية.

بينما ارتفعت درجات الحرارة في عدة مواقع في جنوب روسيا إلى رقم قياسي، أو تماثلت مع أعلى درجة حرارة في الـ28 من شهر يونيو الماضي.