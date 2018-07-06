نجوم بلجيكا يقصون البرازيل.. ونيمار يبكي!

وتأهل المنتخب البلجيكي للمربع الذهبي عن جدارة حيث يلتقي على بطاقة التأهل لنهائي البطولة مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على منتخب أوروغواي 2 – صفر في وقت سابق.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب البرازيلي فيرناندينيو عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 13 وكيفن دي بروين في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني، رد المنتخب البرازيلي بهدف أحرزه البديل ريناتو أوغوستو في الدقيقة 76 بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله.

وكانت فعاليات الدورين الأول والثاني شهدت خروج جميع منتخبات أفريقيا وآسيا وكونكاكاف، ليظل منتخبا البرازيل وأوروغواي من قارة أمريكا الجنوبية في المنافسة مع 6 منتخبات أوروبية.

ومع خروج منتخبي البرازيل وأوروغواي ضمنت النسخة الحالية مربعا ذهبيا أوروبيا خالصا.

وفي المباراتين الأخريين بدور الثمانية يوم السبت، يلتقي المنتخب الروسي نظيره الكرواتي ويصطدم المنتخب الإنجليزي بنظيره السويدي في مواجهتين أوروبيتين خالصتين.

وفشلت محاولات السامبا البرازيلية في محو آثار الخروج المهين من مونديال 2014 بالبرازيل بعد الهزيمة الثقيلة 1 – 7 أمام المنتخب الألماني في المربع الذهبي للبطولة.

وتلقى راقصو السامبا صدمة جديدة حيث باءت محاولات الفريق في إحراز اللقب العالمي السادس بالفشل وأهدر الفريق فرصة ذهبية لاستعادة العرش العالمي.

ومع خروج راقصي السامبا اليوم ، لم يعد في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم سوى فريقين فقط سبق لهما الفوز باللقب وهما المنتخب الفرنسي المتوج باللقب على أرضه في 1998 والذي تأهل بالفعل للمربع الذهبي اليوم والمنتخب الإنجليزي المتوج باللقب على أرضه في 1966 والذي ينتظر مصيره في البطولة يوم السبت أمام السويد.

وهذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يتأهل فيها المنتخب البلجيكي للمربع الذهبي في البطولة حيث كانت المرة الوحيدة السابقة عندما أحرز المركز الرابع في نسخة 1986 بالمكسيك.