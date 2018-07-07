عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 07 يوليو 2018

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7 يوليو، 2018
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قطر تروج لمونديال 2022 بحزمة فعاليات في روسيا
منذ 9 دقائق
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نجوم بلجيكا يقصون البرازيل.. ونيمار يبكي!
منذ 5 ساعات
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فرنسا تكسر عقدة أوروجواي في طريقها للمربع الذهبي
منذ 9 ساعات
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4 منتخبات تتحدى ظاهرة عمرها 68 عاما في المونديال 6 يوليو
منذ 13 ساعة
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اقتصاد
الكويت تقرض العراق 23.5 مليون دينار لانشاء وتجهيز 73 مدرسة
منذ يومين
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ماليزيا: تجميد أكثر من 400 حساب مصرفي بشبهة الفساد
منذ 5 أيام
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شركة يابانية: الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط من المنطقة المحايدة في 2019
منذ 5 أيام
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الأصول الأجنبية للبحرين تتراجع 7.6 بالمائة في مايو الماضي
منذ 6 أيام
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روسيا 2018
قطر تروج لمونديال 2022 بحزمة فعاليات في روسيا
منذ 9 دقائق
أضف تعليق
نجوم بلجيكا يقصون البرازيل.. ونيمار يبكي!
منذ 5 ساعات
أضف تعليق
فرنسا تكسر عقدة أوروجواي في طريقها للمربع الذهبي
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
4 منتخبات تتحدى ظاهرة عمرها 68 عاما في المونديال 6 يوليو
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
الكويت تقرض العراق 23.5 مليون دينار لانشاء وتجهيز 73 مدرسة
منذ يومين
5 تعليقات
ماليزيا: تجميد أكثر من 400 حساب مصرفي بشبهة الفساد
منذ 5 أيام
أضف تعليق
شركة يابانية: الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط من المنطقة المحايدة في 2019
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الأصول الأجنبية للبحرين تتراجع 7.6 بالمائة في مايو الماضي
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
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سبر أكاديميا
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فن وثقافة
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صحة وجمال
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
قطر تروج لمونديال 2022 بحزمة فعاليات في روسيا
منذ 9 دقائق
أضف تعليق
نجوم بلجيكا يقصون البرازيل.. ونيمار يبكي!
منذ 5 ساعات
أضف تعليق
فرنسا تكسر عقدة أوروجواي في طريقها للمربع الذهبي
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
4 منتخبات تتحدى ظاهرة عمرها 68 عاما في المونديال 6 يوليو
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
الكويت تقرض العراق 23.5 مليون دينار لانشاء وتجهيز 73 مدرسة
منذ يومين
5 تعليقات
ماليزيا: تجميد أكثر من 400 حساب مصرفي بشبهة الفساد
منذ 5 أيام
أضف تعليق
شركة يابانية: الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط من المنطقة المحايدة في 2019
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الأصول الأجنبية للبحرين تتراجع 7.6 بالمائة في مايو الماضي
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 07 يوليو 2018
منذ 3 ساعات
روسيا 2018
نجوم بلجيكا يقصون البرازيل.. ونيمار يبكي!
منذ 5 ساعات
روسيا 2018
فرنسا تكسر عقدة أوروجواي في طريقها للمربع الذهبي
منذ 9 ساعات
روسيا 2018
مباراة البرازيل وبلجيكا… رغبة الشياطين تتحدى تاريخ السامبا
منذ 15 ساعة
روسيا 2018
صلابة دفاع الأوروغواي في مواجهة فرنسا وسرعة مبابي
منذ 15 ساعة
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 07 يوليو 2018
محرر المحليات
منذ 3 ساعات
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