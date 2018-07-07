“التجارة”: إيقاف صرف التموين في جمعية (السرة) بسبب \”الإهمال\”

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ايقافها صرف مواد التموين بفرع تموين جمعية السرة التعاونية بسبب استمرار المخالفات المرتكبة من الجمعية والمتمثلة في “الاهمال المستمر وعدم الالتزام بنظافة وصيانة الفرع وكذلك عدم توفير الشروط اللازمة للمحافظة على الغذاء”.

وافادت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت بأن الهدف من الايقاف هو المحافظة على أرواح وسلامة المواطنين جراء عدم توفير الجمعية الوسائل اللازمة والكافية للحفاظ على المواد التموينية ومنع تعرضها للتلف أو الفساد مما ينتج عنه أضرارا صحية تؤثر على سلامه المواطنين الذين يتناولون هذه المواد.

وأضافت الوزارة أنها بعد ملاحظتها سوء حالة الفرع منذ فترة خاطبت الجمعية عدة مرات واجتمعت مع المسؤولين فيها وطلبت منهم ضرورة تعديل الوضع القائم لكن الحال استمر على ما هو عليه دون اي تغيير رغم التعهدات التي قطعتها على نفسها بمعالجة الملاحظات والمخالفات.

وأشارت الى أن الجمعية تتقاضى نسبة من بيع هذه المواد نظير الخدمات التي تقدمها والتي لا تليق بأهالي بمنطقة السرة وأن هذا الإجراء يأتي حفاظا على المال العام وصحة المستفيدين.

وقالت إنها ستوفر البديل لضمان تقديم الخدمة المناسبة التي تليق بأهالي السرة والحفاظ على المال العام مبينة حرصها على إيصال المواد التموينية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة وتوفير أماكن تخزين تحافظ عليها وتمنع تعرضها للتلف أو الفساد.

وأكدت انها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف سواء كان جمعية تعاونية أو غيرها واضعة صحة المواطنين نصب أعينها وعدم تعرض حياتهم لأي مكروه لا قدر الله.

ولفتت الى انها بدأت في تطبيق اللوائح الخاصة بفروع التموين وسيشمل هذا الاجراء جمعيات اخرى ولن تتوقف حتى يتم تلافي كل الملاحظات.

ودعت الوزارة المستهلكين للابلاغ عن أي مخالفة على أرقام الشكاوى 135 التي تعمل على مدار الساعة في جميع المحافظات مبينة أن فرق الرقابة فيها تتابع الأسواق وتقوم بحملات تفتيش مستمرة.