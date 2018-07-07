السويد تهدد أحلام إنجلترا فى ربع نهائى كأس العالم الليلة

يسعى منتخب إنجلترا لبلوغ الدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1990 التى أقيمت فى إيطاليا عندما يلتقى فى الرابعة عصر اليوم، مع السويد بملعب “كوسموس أرينا” بمدينة سامارا، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمونديال روسيا الذى يختتم فعالياته يوم 15 يوليو الجارى.

وتغلب منتخب إنجلترا على كولومبيا بنتيجة 4 – 3 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى من عمر المباراة بالتعادل الإيجابى 1\1، ليصعد إلى الدور ربع النهائى للمرة الأولى منذ نسخة 2006 التى أقيمت فى ألمانيا، بينما تغلب منتخب السويد على سويسرا بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 16.

وتبدو حظوظ جيمى فاردى مهاجم منتخب إنجلترا فى المشاركة بمباراة اليوم صعبة للغاية، بعد تعرضه لإصابة فى الفخذ، عقب مشاركته كبديل فى الفوز على كولومبيا فى دور الستة عشر، بينما تبدو الفرصة سانحة أمام جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا لإشراك الثنائى أشلى يانج الظهير الأيسر والمدافع كايل ووكر فى مباراة السويد، بعدما عاد الثنائى للمشاركة فى التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيهما من الأصابة العضلية التى تعرض لها أمام كولومبيا.

وستكون آمال الجماهير الإنجليزية معقودة على المهاجم هارى كين صاحب الاهداف الـ 6 فى بطولة كأس العالم فى زيارة شباك السويد وقيادة منتخب إنجلترا للتأهل للدور نصف النهائى من منافسات البطولة.

وعلى الرغم أن منتخب إنجلترا يتفوق فنيا على السويد إلا أن الأخير يؤمن بحظوظه فى التأهل للدور نصف النهائى للمرة الأولى منذ نسخة 1994 التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل الآداء الجماعى وعنصر الخبرة الذى يتميز بهما منتخب السويد.

ونجح منتخب السويد فى الخروج من عباءة المهاجم المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش، وتمكن من تقديم مستويات رائعة نالت إعجاب الجميع، حيث يمتلك العديد من المقومات التى تؤهله لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم على إنجلترا وأبرزها السرعة فى الأداء والفعالية الهجومية إذ سجل لاعبوه 5 أهداف فى دور المجموعات بجانب هدف فى دور الـ 16.