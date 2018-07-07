الحكم على اللبنانية المذبوح بالحبس 11 سنة لإدانتها بالإساءة للشعب المصري

قضت محكمة جنح في القاهرة السبت بحبس مواطنة لبنانية 11 سنة بعد ان دانتها بـ «الاساءة للشعب المصري» في شريط فيديو بثته على فيسبوك، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

ويمكن للمواطنة اللبنانية منى المذبوح الطعن بهذا الحكم امام محكمة الاستئناف.وأوقفت السلطات المصرية المذبوح نهاية مايو الماضي وقررت حبسها احتياطيا واحالتها الى المحاكمة «لاذاعتها عمدا اشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فيسبوك»، بحسب ما قالت النيابة العامة.

ونشرت المذبوح في مايو الماضي مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول انها تعرضت لها في مصر. واستخدمت المذبوح ألفاظا نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.ولكن المذبوح ظهرت لاحقا في مقطع فيديو آخر، اكدت فيه انها لم تقصد اهانة المصريين في شريط الفيديو الأول. وقالت «أنا لم اقصد الشعب المصري بمجمله.. ولم اتكلم في السياسة».