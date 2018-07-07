“الداخلية”: منع دخول عدد من “المحامين البريطانيين” غير صحيح

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة الداخلية الكويتية برفض دخول عدد من المحامين البريطانيين خلال اليومين الماضيين لدولة الكويت.

وأكدت الإدارة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وعلى خلاف الواقع حيث سمح بدخول من وصل إلى دوله الكويت وقدم على سمة الدخول في المطار بناء على الغرض من الدخول ووفقاً لسمة الدخول المسموحة.

وتهيب الإدارة بالأخوة الزائرين والضيوف الالتزام بسمة الدخول وعدم تجاوز الغرض من الزيارة، وتؤكد أن دولة الكويت ترحب بكل ضيوفها وزائريها ماداموا لم يتجاوزا قوانين الدولة وعدم تجاوز الغرض من الزيارة.