إنجلترا تعبر “العقبة السويدية”.. وتكرر إنجاز 1990

عاد المنتخب الإنجليزي لنصف نهائي المونديال بعد غياب 28 عاما، وذلك بعد انتصاره “المريح” على السويد بنتيجة 2-0 مساء السبت، في ربع نهائي المونديال.

وحاولت السويد إغلاق جميع المنافذ على الإنجليز في بداية اللقاء، إلا أن رأسية المدافع هاري ماغواير افتتحت التسجيل لإنجلترا من ركلة ركنية في الدقيقة 30.

ولم تستطع السويد فرض خطورة حقيقية على إنجلترا، التي بدورها ضاعفت النتيجة برأسية أخرى من ديلي آلي في الدقيقة 59، بعد عرضية متقنة من جيسي لينغارد.

وافتقد المنتخب السويدي للابتكار عندما احتاج للهجوم، وهي وضعية لم يتعرض لها خلال البطولة، فكان دائما ما يتقدم بالنتيجة ويحافظ عليها، أو يهزم في آخر دقيقة من المباراة، مثل ما حصل أمام ألمانيا.

وتألق الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد مرة أخرى، وأنقذ إنجلترا في أكثر من مناسبة، ليتأهل مع زملائه لنصف النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 1990 في إيطاليا.

وينتظر الإنجليز المتأهل من مباراة كرواتيا وروسيا لاحقا، لتحديد خصمها في نصف النهائي مساء الأربعاء على ملعب لوجنيكي بموسكو.