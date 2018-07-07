سمو أمير البلاد يصل الصين في زيارة رسمية

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك في زيارة الدولة.

هذا وكان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لغرب آسيا وشمال افريقيا تشن شياو دونغ وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت وانغ دي والمستشار بإدارة المراسم ها رو لونغ وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات وأعضاء السفارة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.