الأمل بالله ثم بالقضاء الكويتي

تترقب الكويت بأسرها حكم القضاء في قضية دخول مجلس الأمة المتهم بها ثلة من شباب الوطن ، ولا يخفى على احد الأحداث الخطيرة التي مر بها الوطن والتي أدت لسقوط الحكومة وإعفاء رئيس الوزراء .

ان ما شهدته الكويت من تداعيات قضية الإيداعات والتحويلات تزامن مع عجز مجلس الأمة وانقياده بواسطة المال السياسي والرشاوى دفعت الشعب لممارسة دوره في الرقابة الشعبية ودفعت الحماس والغيرة شبابه للتعبير عن رأيهم باختطاف مجلسهم (مجلس الأمة) فرفعوا علم البلاد وأدوا النشيد الوطني وغادروا بسلام دون أي نية إجرامية أو تخريبية بشهادة الأخ وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق محمود الدوسري .

يشهد الجميع بعدالة القضاء الكويتي ، وهو الأمل بعد الله عز وجل بإنصاف الشباب خاصة بعد تقرير نيابة التمييز ببطلان حكم الاستئناف ، فالثقة بالله والإيمان ببراءة الشباب وإخلاصهم لوطنهم دافع للتفاؤل والدعاء بأن يكون حكم القضاء في صالح الوطن وأن يكون خير له ولأبنائه .