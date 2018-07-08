حزب الأمة الكويتي: ننتظر غداً حكما نهائيا يطوي ملف #قضية_دخول_المجلس التي تضررت منها أسر كويتية بجميع فئاتها

أصدر (حزب الأمة) الكويتي بياناً قال فيه انه يؤكد على موقفه المبدئي من قضية دخول المجلس وأنها قضية سياسية، يتم من خلالها محاكمة الشعب الكويتي الذي خرج في مسيرة كرامة وطن، وليست جريمة جنائية.

وقال الحزب أن كل ما تم فيها من إجراءات تعسفية تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق وحريات وما كفله الدستور الكويتي نفسه.

وأكد الحزب في بيانه حكم الدرجة الأولى بالبراءة لجميع المتهمين أرسى المبدأ الذي يعبر عن حرية إبداء الرأي وهو الحكم الذي وجد قبولا من عموم الشعب الكويتي كونها قضية رأي عام سياسية والتي ينتظر الجميع غدا فيها حكما نهائيا يحقق العدل والاستقرار ويطوي ملف هذه القضية التي تضررت منها كل أسر الكويت بلا استثناء.