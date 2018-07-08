بعد 16 عاما في الحكم.. أردوغان عليه ديون

ما زالت أصداء نشر ممتلكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتواصل عربيا، وقارنها ناشطون بالوضع في دولهم التي يستشري فيها الفساد وتربّح المسؤولين.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا ما قالت إنه كشف حساب لممتلكات الرئيس أردوغان، مشيرة إلى أنه يمتلك 6 ملايين و347 ألف ليرة تركي (نحو 1.37 مليون دولار) موزعة في ثلاثة بنوك.

ووفق الجريدة الرسمية، يمتلك الرئيس أردوغان دونمي أرض في ولايته ريزة تبلغ قيمتهما 10 آلاف ليرة تركية (نحو 2160 دولار)، وبيتا في بلدة أوسكودار بإسطنبول بقيمة 4 ملايين ليرة (نحو 868 ألف دولار).

وأضافت الجريدة أن لدى أردوغان سيارة من طراز أودي “أي8″، وذلك بقيمة 234 ألف ليرة (نحو 50 ألف دولار).

لكن أكبر المفاجآت فيما نشرته الجريدة الرسمية التركية تمثل في أن الرئيس أردوغان عليه دين بقيمة مليوني ليرة (نحو 434 ألف دولار) إلى رجل الأعمال محمد غور.

الجريدة الرسمية في #تركيا تنشر قائمة ممتلكات #اردوغان بعد 16 سنة في الحكم : مليون ومائتي ألف دولار في ثلاث بنوك ، وقطعة أرض بألفين دولار ، وبيت في اسطنبول بمليون ومائتي ألف دولار وسيارة أودي بخمسين ألف دولار وعليه دين 420 ألف دولار ـ ديكتاتور غلبان 🙂

وأثار الخبر ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرّد الناشط حامد لباني “12 سنة في الحكم وعنده بس (سيارة) أودي وشقة؟ أنصحك بدورة تدريبية في البلدان العربية كي تتعلم فن الغنى في سنة واحدة مع كبار الموظفين”.