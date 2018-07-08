وفد لجنة حقوق الإنسان البريطاني يصدر بياناً عن مراقبته لجلسة محاكمة “دخول المجلس”

نشرت لجنة حقوق الإنسان في انجلترا وويلز (BHRC) بياناً في موقعها الالكتروني حصلت على نسخة منه حول زيارة وفد من اللجنة لمراقبة جلسة النطق بالحكم في محكمة التمييز والخاص بقضية “دخول المجلس” وهذا نص البيان:

تراقب لجنة حقوق الإنسان في انجلترا وویلز (BHRC) محاكمة 70 متھما كویتیاً أدینوا بجرائم النظام العام إثر احتجاجات في مجلس الامة الكویتي في عام 2011. 13 من المدانین ھم أعضاء حالیون أو سابقون في البرلمان. وبرأت المحكمة جمیع المتھمین، لكن محكمة الاستئناف عكست الأحكام وأصدرت أحكاماً مطولة بالسجن لمدة تصل إلى 9 سنوات.

تدرس محكمة التمییز ما إذا كان ینبغي تأیید أحكام محكمة الاستئناف أو نقضھا.عُقدت جلسة سابقة أمام محكمة التمییز في 6 مایو 2018، حضرھا وفد من لجنة حقوق الإنسان في انجلترا وویلز. وكان المحامیان اللذان وقعا المحاكمة نیابة عن BHRC في تلك الجلسة ھما المحامیان القضائیان بیت ویذربي واماندا ویستون، مع طاھر بومدرا الذي رتب الوفد. تم نشر تقریر مؤقت، متاح بالرابط ھنا

ستعقد الجلسة التالیة في محكمة التمییز الكویتیة یوم غد الأحد الموافق 8 یولیو 2018. سیتابع المحامي القضائي كویللفیان غالاغر مراقبة الجودة نیابة عن لجنة حقوق الإنسان في انجلترا وویلز، مع طاھر بومدرا الذي قام بتسھیل حضور الوفد أیضا.

الحرمان من التأشیرة (الفیزا)

كان من المقرر أن یحضر المحامي القضائي بیت ویذربي مرة أخرى كعضو في وفد لجنة حقوق الإنسان في انجلترا وویلز ولكن في 1 یولیو 2018 صدر لھ مع حرمان كتابي رسمي من التأشیرة. المراسلات أرسلت في نفس الیوم لم یتم الرد علیھا. وفي یوم السفر، أكدت وزارة الخارجیة للسفارة البریطانیة أن وزارة الداخلیة رفضت طلب التأشیرة وأنھا لم تكن خطأً إداریاً. لم یتم إعطاء أي سبب لإنكار التأشیرة. طلبت لجنة حقوق الإنسان مراجعة القرار ولكنھا لم تتلق أي رد. ونتیجة لذلك، لم یتمكن المحامي القضائي بیت ویذربي لمراقبة الجودة من أن یكون جزءا من الوفد.

￼وبالرغم من ذلك، فقد ورد في جریدة القبس الیوم، أنه بعد أن تم احتجازه لعدة ساعات، سمحت وزارة الداخلیة الكویتیة لبیت ویذربي بدخول البلاد بعد أن منحتھ تأشیرة لمراقبة المحاكمة. وھذا غیر دقیق. فقد رفض منحھ تأشیرة وبالتالي لم یسافر ولا یمكنه مراقبة المحاكمة. سافرت كویللفیان غالاغر وطاھر بومدرا إلى الكویت من دونه وستقوم السیدة كویللفیان غالاغر بإجراء الملاحظة بدونه غداً.

قالت المحامي القضائي كیرستي بریملو Kirsty Brimelow ، رئیسة لجنة حقوق الإنسان في انجلترا وویلز: “لقد شاركت عن كثب في الصعوبات التي واجھتھا بعثة مراقبة المحاكمة ھذه. لیس من المفید أن تدخل عملیة المحاكمة في مزید من التفاصیل في الوقت الحالي، بخلاف توضیح وتأكید أن بیت ویذربي قد منع من الحصول على تأشیرة. لا تزال لجنة حقوق الإنسان في انجلترا وویلز BHRC تركز على دعم الإجراءات القانونیة الواجبة وتقدیم تقریر قانوني مستقل في ھذه الإجراءات. لا یزال من المرغوب فیه أن تثبت الكویت التزامھا بالقانون الدولي وتساند الوفد”.