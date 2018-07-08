تنشر منطوق حكم “التمييز” في قضية دخول مجلس الأمة

قضت محكمة التمييز «التمييز» بحبس كل من وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان ومسلم البراك وفهد الخنه ومشعل الذايدي وراشد العنزي وناصر المطيري ومحمد الدوسري وعبدالعزيز المنيس 3 سنوات و 6 أشهر مع الشغل في قضية #دخول_المجلس ، كما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من النائب محمد المطير شكلا.

وفيما يلي منطوق الحكم:

حكمت المحكمة:

برفض طعن النيابة العامة ضد المطعون ضدهما/ انور عراك عسكر الفكر الظفيري، وفهد زهير عبدالمحسن الزامل.

عدم قبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين العشرين/ عبدالله مجعد فارع المطيري، والثاني والأربعين/ طارق شافع محمد المطيري، والرابع والستين/ محمد براك عبدالمحسن المطير شكلاً.

ثالثاً: بقبول الطعن المرفوع من الطاعنين من الاول الى التاسع عشر ومن الحادي والعشرين الى الحادي والأربعين ومن الثالث والأربعين الى الثالث والستين ومن الخامس والستين حتى السابع والستين شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه.

رابعاً: وفي موضوع استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي:

1 – بمعاقبة كل من المتهمين الاول (وليد مساعد السيد ابراهيم الطبطبائي، والثاني/ خالد مشعان منيخر طاحوس، والثالث/ جمعان ظاهر ماضي الحربش، والرابع/ فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي، والخامس/ مبارك محمد كنيفذ الوعلان، والسادس/ سالم نملان مدغم العازمي، والسابع/ مسلم محمد حمد البراك، والحادي عشر/ فهد صالح ناصر الخنة، والرابع عشر/ مشعل محمد خليف الذايدي، والخامس والأربعين/ راشد صالح قطنان العنزي، والسابع والأربعين/ ناصر محمد فراج المطيري، والتاسع والأربعين/ محمد نايف حسبان الدوسري، والخمسين/ عبدالعزيز منيس عبدالوهاب احمد المنيس بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل.

2 – بمعاقبة كل من المتهمين العاشر/ عبدالعزيز جار الله خريص المطيري والسادس والخمسين/ محمد عبدالعزيز عبدالله البليهيس والتاسع والخمسين/ نواف نهير هايس ماجد بالحبس لمدة سنتين مع الشغل.

3 – بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب كل من المتهمين الثاني عشر/ عباسم حمد غلوم عبدالله والثالث عشر/ عدنان سلمان شطب علي، والخامس عشر/ علي عبدالله برغش القحطاني والسادس عشر/ احمد رجا ثامر الهاجري، والسابع عشر/ سليمان يوسف عبدالقادر بن جاسم، والثامن عشر/ احمد فراج خليفة الخليفة، والتاسع عشر/ نامي حراب سماح المطيري، والعشرين/ خالد مهدي رماح القحطاني، والحادي والعشرين/ وليد صالح عبدالله الشعلان، والثاني والعشرين/ عبدالله محمد فارع المطيري، والرابع والعشرين/ خالد عبيد ضويحي الشمري، والخامس والعشرين/ عبدالعزيز محمد يعقوب بوحيمد، والسادس والعشرين/ محمد مرزوق عوض العتيبي، والسابع والعشرين/ احمد منور محمد المطيري، والثامن والعشرين/ محمد فهد صالح الخنة، والتاسع والعشرين/ احمد جدي خالد العتيبي، والحادي والثلاثين/ عبدالله خالد مبارك الخنة، والثاني والثلاثين/ سعود عبداله صالح الخنة، والثالث والثلاثين/ محمد عبدالله عيسى المطير، والرابع والثلاثين/ حسن فالح حسن السبيعي، والخامس والثلاثين/ صالح فهد صالح ناصر الخنة، والسادس والثلاثين/ سلطان فهد صالح الخنة، والسابع والثلاثين/ فارس سالم محمود البلهان، والأربعين/ سعود مشعان علي العجمي، والحادي والأربعين/ فالح صالح سعد المطيري، والثاني والأربعين/ حمد عبدالرحمن صالح العليان، والثالث والأربعين/ محمد منصور منصور المطيري، والثامن والأربعين/ فهيد الهيلم مسمار الظفيري، والحادي والخمسين/ عبدالعزيز نايف حسبان الدوسري، والثاني والخمسين/ بدر غانم منصور الغانم، والسابع والخمسين/ حماد مشعان مرزوق الرشيدي، والثامن والخمسين/ صالح علي صالح الخريف، والحادي والستين/ فرحان عيد فرحان العنزي، والثالث والستين/ بدر سعد حماد نفل صويان العجمي، وتكليف كل منهم بتقديم تعهد بكفالة مقدارها ألف دينار كويتي يلتزم فيه المحافظة على حسن السلوك لمدة سنة.

4 – ببراءة كل من المتهمين الثالث والعشرين/ احمد خليف غانم الذايدي، والثلاثين/ والتاسع والثلاثين/ فهد احمد عبدالرحمن احمد سليمان احمد الفيلكاوي، والرابع والأربعين/ طارق نافع محمد المطيري، والسابع والأربعين/ مشاري فلاح عواض راشد المطيري، والثالث والخمسين/ سعد دخيل فلاح الرشيدي، والرابع والخمسين/ علي يوسف احمد غلوم سند، والخامس والخمسين/ فواز محمد حسين البحر، والستين/ يوسف بسام خضر الشطي، والثاني والستين/ سلطان سعود قليفص محمد العجمي، والرابع والستين/ فهاد فهد فهاد شبيب مشطب العجمي، والخامس والستين/ محمد خليفة مفرج الخليفة، والسادس والستين/ محمد براك عبدالمحسن المطير، والسابع والستين/ احمد محمد ابراهيم الكندري، والتاسع والستين/ عبدالله جمعان ظاهر الحربش، والسبعين/ صقر عبدالرحم خليل الحشاش من كافة التهم المنصوبة اليهم.

5 – ببراءة كل من المتهمين/ من الأول الى السابع ومن العاشر الى الثاني والعشرين ومن الرابع والعشرين الى الثالث والأربعين، والخامس والأربعين، والسادس والأربعين، والثامن والأربعين، والتاسع والأربعين والثالث والستين (الموضح اسمائهم بالبنود السابقة) من التهمة المبينة بالبند أولاً من صحيفة الاتهام (الاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة).

6 – ببراءة كل من المتهمين/ من الأول الى السابع والحادي عشر (الموضح اسمائهم بالبند رابعا/ 1 من منطوق الحكم) من التهمة المبينة بالبند الحادي عشر من صحيفة الاتهام (الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة).

7 – ببراءة كل من المتهمين/ الثاني والثالث والخامس والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والتاسع والخمسين (الموضح اسمائهم بالبنود السابقة من التهمة المبينة بالبند ثامنا من صحيفة الاتهام (اهانة افراد الشرطة بالاشارة والقول اثناء تأدية وظيفتهم).

وكانت محكمة التمييز قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 6 مايو الماضي ثم مدت الأجل إلى 8 يوليو.

وقررت في الثامن عشر من فبراير وقف حكم محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين .