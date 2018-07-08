“الداخلية” تنفي ماذكرته “السياسة” عن إحصائية “6 جرائم قتل أسبوعياً”

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفياً قاطعاً حول ما ذكرته صحيفة السياسة الكويتية عن حدوث 6 جرائم قتل أسبوعياً.

واكدت الادارة ان ما ذكرته الصحيفة عن حدوث 6 جرائم قتل اسبوعيا في الكويت غير دقيق ولا سند له من الواقع،

فوفقا لإحصاءات الادارة العامة للأدلة الجنائية وقعت 12 جريمة قتل في دولة الكويت من بداية يناير 2018 وحتى نهاية يونيو 2018 أي 12 جريمة قتل

في 6 شهور بواقع جريمتين كل شهر ولغة الارقام واضحة وحاسمة وقاطعة وجهود رجال الامن في التصدي للجريمة مؤكده وواضحة،

والخبر المنشور خلط بشكل لا مبرر له بين جرائم القتل وجرائم الاعتداء على النفس وهناك فارق كبير بينهما لا يخفى عن أي متخصص.

وان المؤسسة الامنية تؤكد دائما على ان الاعلام نافذه تطل منها على هموم المجتمع ولكن هذا يتطلب ايضا التعاون والتنسيق بين الجانبين، المؤسسة الامنية ووسائل الاعلام،

للتأكد من الاخبار المغلوطة والاحصاءات غير دقيقه خاصه وان الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني تفتح ابوابها للرد على أي تساؤلات او استفسارات ومسؤولوها جاهزون على مدار الساعة لذلك.